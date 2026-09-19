Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü üstyapı çalışmalarını kırsal mahallelere de taşıyor. Bu kapsamda Kandıra Karaağaç Mahallesi Sevgi Sokak'ta gerçekleştirilen sathi kaplama çalışmasıyla yolun güvenliği ve ulaşım konforu artırıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, araç yoğunluğunun daha düşük olduğu kırsal yollarda ekonomik ve dayanıklı bir çözüm olan sathi kaplama tercih ediliyor. Uygulama, özellikle traktör, biçerdöver ve diğer tarım araçlarının yoğun olarak kullandığı yollarda dayanıklılığıyla öne çıkıyor.

KARAAĞAÇ'IN YOLLARINDA KONFOR ARTIYOR

Kocaeli'nin 12 ilçesindeki kırsal mahallelerde, köy ve grup köy yolları dahil 2 bin 500 kilometrenin üzerinde yol ağı bulunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, merkezden kırsala uzanan bu geniş ağda bakım, onarım, asfalt ve sathi kaplama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kandıra Karaağaç'taki çalışma da Büyükşehir'in Kocaeli'nin en ücra noktalarına kadar ulaşan hizmet anlayışının bir örneğini oluşturuyor.

KIRSALA GÜVENLİ ULAŞIM DESTEĞİ

Kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalarla vatandaşların günlük ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi'nin kendi taş ocaklarından temin ettiği mıcırın kullanılmasıyla da kaynakların daha verimli değerlendirilmesine katkı sağlanıyor.