Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın anlamlı projesi kapsamında Keşan Lisesinden 40 öğrenci, Çanakkale'nin tarihi ve manevi atmosferini yerinde solumak üzere 'Bir Destandır Çanakkale' programıyla unutulmaz bir geziye katıldı.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Gençlere milletin birlik ve beraberlik içinde vatanı uğruna verdiği destansı mücadeleyi hatırlatmak, Çanakkale Zaferi'nin tarihsel önemine dikkat çekmek ve aziz şehitleri anarak hatıralarını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen proje büyük bir ilgiyle karşılandı.

Gerçekleştirilen gezi kapsamında Çanakkale'ye giden Keşanlı gençler; kahramanlık destanının yazıldığı tarihi alanları, şehitlikleri ve müzeleri yakından inceleme fırsatı buldu. Tarih kitaplarında okudukları kahramanlık hikayelerinin izlerini yerinde gören öğrenciler, vatan toprağının ne büyük bedeller ödenerek korunduğunu bir kez daha yerinde müşahede etti.

Gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretin, gençlerin tarih bilincine ve milli aidiyet duygularına önemli bir katkı sağladığı belirtildi.