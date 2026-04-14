Bursa'nın Osmangazi ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, jandarma ekiplerince tespit edilerek cezai işleme tabi tutuldu.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde bir sürücünün drift yaptığı anları tespit etti.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi kapsamında idari işlem uygulandı.

İçeriği Görüntüle

https://twitter.com/bursailjandarma/status/2043922972465910164

Yetkililer, kamu düzeni ve trafik güvenliğini riske atan davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: RSS