Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarını bu kez Zümrütevler Mahallesi'nde yoğunlaştırdı. Gün boyu sahada görev yapan ekipler, mahallede cadde, sokak, park çevreleri ve ortak kullanım alanlarında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirerek yaşam alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda çöp toplama ekipleri mahalle genelindeki evsel atıkları düzenli olarak toplarken, mekanik yol süpürme araçları cadde ve sokaklarda biriken toz, yaprak ve çeşitli atıkları temizledi. Özellikle yoğun kullanılan güzergâhlarda görev yapan basınçlı yol yıkama araçları, yolları tazyikli suyla yıkayarak daha hijyenik bir görünüm oluşturdu.

Çalışmalar kapsamında mahallede bulunan çöp konteynerleri özel konteyner yıkama araçlarıyla tek tek dezenfekte edilirken, yer altı çöp konteynerleri de özel ekipmanlarla yıkanarak hijyenik hale getirildi. Çevre kirliliğine neden olan moloz, hafriyat artıkları ve gelişi güzel bırakılan hacimli atıklar ekipler tarafından toplanarak uygun bertaraf sahalarına sevk edildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sahada görev alan temizlik personeli, sokak aralarında yürüttüğü detaylı çalışmalarla kaldırım kenarları, yeşil alan çevreleri ve ortak kullanım noktalarında oluşan atıkları temizledi. Mahalle genelinde gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sayesinde hem çevre kirliliğinin önüne geçildi hem de Zümrütevler daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuştu.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde sürdürülen temizlik çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda mahalle mahalle devam edeceğini belirterek, vatandaşların da çevre temizliği konusunda göstereceği duyarlılığın bu çalışmaların kalıcılığı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.