Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen orman yangınının söndürülmesine destek olmak amacıyla ekiplerini bölgeye sevk etti. 6 araç ve 13 personelle sahada görev yapan Büyükşehir ekipleri, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılarak mücadeleye destek veriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Köklü geçmişi, güçlü teknik altyapısı ve deneyimli kadrosuyla Kocaeli genelinde önemli başarılara imza atan Büyükşehir İtfaiyesi, yalnızca kent sınırlarında değil, ihtiyaç duyulan her noktada görev üstlenmeye devam ediyor. Afetlere karşı her an hazır olan ekipler, çevre illerden gelen yardım çağrılarına da hızlı şekilde karşılık veriyor.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Kumgedik Mahallesi'nde orman dışı bir alanda başlayarak kısa sürede ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın, rüzgârın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Alevlerin Ayvalık'ın Hacıveliler Mahallesi'ne yaklaşması üzerine bölgedeki evler tedbir amacıyla tahliye edilirken, yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

BÜYÜKŞEHİR, 6 ARAÇ VE 13 PERSONELLE SAHADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, hızlıca bölgeye intikal ederek söndürme çalışmalarına dahil oldu. 6 araç ve 13 personelden oluşan ekipler, sahadaki diğer birimlerle koordineli şekilde görev yaparak yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan 2 araç, İSU Genel Müdürlüğü'nden 2 araç ve A Takımı'ndan 2 araç ile bölgedeki çalışmalara destek sağlıyor.