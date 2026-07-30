Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yol yenileme çalışmaları çerçevesinde Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla sathi kaplama operasyonuna hız verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla il genelinde başlatılan ulaşım teyakkuzu kapsamında Karacabey'de ve Mustafakemalpaşa'da toplam 12 mahallenin yollarını yenileme çalışmaları devam ediyor.

Karacabey ilçesine bağlı Canbaz Mahallesi'nin 8 kilometrelik anayolu, sathi kaplama çalışmaları kısa sürede tamamlanarak baştan sona yenilendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karacabey'de İnkaya-Evciler Mahallesi arasında 1,2 kilometre, İnkaya Mezarlık Yolu'nda 600 metre, Ovaesemen-Çeltikçi Mahallesi arasında 4 kilometre ve Bayramdere Liman İçi'nde 1 kilometre uzunluğundaki güzergahlarda sathi kaplama uygulamasına devam ediyor.

MUSTAFAKEMALPAŞA'DA 6 MAHALLEDE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Mustafakemalpaşa ilçesinde ise Sincansarnıç-Kocakoru Mahallesi arasında 5 kilometre, Atariye Mahallesi Fabrikalar Bölgesi Servis Yolu'nda 1,2 kilometre ve Üçbeyli-Çördük-Demireli Grup Yolu'nda ise 4 kilometre uzunluğundaki ulaşım hattında sathi kaplama çalışması gerçekleştiriliyor.

Bursa genelinde bakım ve onarım ihtiyacı bulunan yolları yenilemek üzere sürdürülen çalışmalar kapsamında iki ilçede toplam 25 kilometre uzunluğundaki ulaşım hattı, bu hafta sonu itibarıyla yenilenerek daha güvenli ve konforlu kılınmış olacak.

BÜYÜKŞEHİR ULAŞIM TEYAKKUZUNDA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 17 ilçede sürdürülen yol yenileme çalışmaları hakkında 'Bursa'mızda hemşehrilerimize layık oldukları standartlarda kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım imkanını sunmak adına teyakkuz halindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak operasyonel gücümüzle bir yandan bakım ve onarım ihtiyacı bulunan yolları yeniliyor öte yandan ulaşım ağımıza yeni yollar kazandırıyoruz. Yalnızca kent içi ulaşımda değil kırsal mahallelerimizde de yolları yenilemek için gece gündüz çalışıyoruz. Yenilenen yollarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim' dedi.