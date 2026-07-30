Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Yerinde Çözüm ekipleri, Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı ile Ofis Semti'ndeki Sanat Sokağı'nda kurdukları stantlarda yurttaşların talep, öneri ve şikâyetlerini kayıt altına aldı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Yerinde Çözüm mobil ekipleri, yurttaşların belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve taleplerini doğrudan iletebilmeleri amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor.

Yurttaşların talepleri kayıt altına alındı

Çalışmalar kapsamında Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı ile Ofis Semti'nde bulunan Sanat Sokağı'nda stantlar kuran ekipler, yurttaşlarla bir araya geldi. Stantlara başvuran yurttaşların yol, kaldırım, altyapı, çevre temizliği ve kent donatılarına ilişkin talep, öneri ve şikâyetleri kayıt altına alındı.

Ekipler, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanına giren konuları müdahale edilmesi amacıyla ilgili birimlere iletirken, ilçe belediyelerinin yetki alanındaki başvuruları da ilgili belediyelere yönlendirdi.

Belediye hizmetleri hakkında bilgi verildi

Saha çalışması sırasında yurttaşlara Büyükşehir Belediyesinin iletişim ve başvuru kanalları hakkında bilgi verildi. Ayrıca belediyenin hizmet ve çalışmalarını içeren basın bülteninin son sayısı yurttaşlara dağıtıldı.

Yerinde Çözüm mobil ekipleri, yurttaşlardan gelen başvuruların yanı sıra saha gözlemleriyle tespit ettikleri sorunları da ilgili birimlere ileterek çözüm süreçlerini takip ediyor.