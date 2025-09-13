A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final karşılaşması Osmangazi’de kurulan dev ekranda binlerce kişi tarafından izlendi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, vatandaşların milli heyecanına ortak olmak için Soğukkuyu Parkı’na dev ekran kurdu. Parkta kurulan dev ekrana Türkiye ve Yunanistan, arasında oynanan EuroBasket 2025 yarı final karşılaşması yansıtıldı. Binlerce Osmangazili Türkiye’nin Yunanistan’ı 94-68 mağlup ettiği karşılaşmayı ellerinde Türk bayraklarıyla büyük bir coşkuyla izledi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’da karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte izleyerek A Milli Takım’ın turnuvada 24 yıl sonra adını finale yazdırmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Yarı final maçını vatandaşlarla birlikte izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ‘Finalde Almanya ile oynayarak yıllardır beklediğimiz Avrupa şampiyonu olacağız. 12 Dev Adam çok güzel mücadele veriyor. Tüm Türkiye tek yürek oldu. Bizde Soğukkuyu Parkı'na kurduğumuz dev ekranda Milli maçı izleyerek büyük coşku yaşadık. Final maçında A Milli Erkek Basketbol Takımımıza başarılar dilerim’ dedi.

Maçı dev ekranda heyecanlı bir şekilde takip eden vatandaşlar kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 14 Eylül Pazar günü Almanya ile oynayacağı final karşılaşması Osmangazi Meydanı’na kurulan dev ekranda izlenebilecek.