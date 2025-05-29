Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi’yi Sakarya Gaz Sahası’na uğurladı. Platform, gaz üretimini iki katına çıkaracak.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs 2025’te, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümünde, Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi’yi Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’na uğurladı.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek katıldı.

BOĞAZ GEÇİŞİ 11 SAATTE OLACAK

Mehter ekibinin performans sergilediği etkinlikte, platformun Boğaz geçişini 11 saatte tamamlayarak 1 Haziran’da Filyos Limanı’na ulaşması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende platformun kaptanıyla telefon ve telsiz aracılığıyla görüştü.

Kaptanın, “Şeref verdiniz, onur verdiniz” sözlerine, “Çok ağır gidiyorsunuz, biraz hızlandırın” diyerek espriyle yanıt veren Erdoğan, “Yolunuz açık olsun, Sakarya’da bol bol doğal gaz bekliyoruz” dedi. Kaptan, “Vatanımıza milletimize hayırlı olsun” derken, Erdoğan, “Amin. Sağ olun, var olun” yanıtını verdi.

Tekneyle denize açılarak platformu yakından inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Gazi’nin, 2026’da devreye girerek günlük 20 milyon metreküp doğal gaz üretimiyle 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacağı belirtildi.

Kaynak: igf