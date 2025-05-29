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Jandarma, bilinçli hareket edilirse dolandırıcılıkların önlenebileceğini belirterek, vatandaşlardan çevrelerini de bilgilendirmelerini istedi.

Şüpheli bir durumla karşılaşanların derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması gerektiği vurgulandı.

Ekipler, vatandaşlara, “Hiçbir kamu görevlisi sizden para, altın veya kişisel bilgi talep etmez” uyarısında bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı, telefonla arayıp kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların artan faaliyetlerine dikkat çekti.

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı öncesi köylerde vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi. Ekipler, “Kamu görevlisi para istemez” uyarısı yaptı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri İlçesi’nde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı’nı fırsat bilen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyarmak için köy köy gezdi.