Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından görevinden affını isteyen Erkan'a teşekkür etti ve orta vadeli programın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir."

Mehmet Şimşek: Karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklamalarda bulundu. Şimşek, 'Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir' ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklamalarda bulundu.

"Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum."