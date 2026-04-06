KAYSERİ (İGFA) - Tüm yatırım birimleri ile kentin dört bir yanında proje ve hizmetlerini hız kesmeden sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkezinden kırsalına özellikle ulaşım alanında Kayserililere daha konforlu hizmet sunmak adına yoğun bir mesai harcıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tüm çalışmalarını bizzat sahada koordine eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Ardıçtepe Caddesi'nde Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen kot seviyesi düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında Fen İşleri Daire Başkan Sedat Erdoğan eşlik etti.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Fen işleri ekibimiz gayretli, samimi bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Şehrimizin ulaşım ağının hem konforunu arttırıyor hem hizmet kalitesini arttırıyor. Bu hafta içerisinde burada başlayan bir çalışmayla yolun kot seviyesini ayarlıyor. Ayrıca altyapı hizmetleriyle ilgili yenileme ve deplase çalışmalarını böylece hayata geçirmiş oluyor' şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığı personeline teşekkür ederek, 'Ekibimize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun, iyi ki varsınız diyorum. Cenab-ı Allah kazadan beladan esirgesin. Tabii ulaşım önemli bir hizmet alanı' dedi.

Sürücülere de trafik kurallarına uyma noktasında hassasiyet çağrısında bulunan Büyükkılıç, 'Trafikte lütfen kurallara uyalım. Sevincimizi hüzne dönüştürmeyelim' ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, çalışmaları yürüten ekibe tatlı ikramında bulunarak çalışmalarında kolaylıklar dilerken vatandaşlarla da sohbet etti.