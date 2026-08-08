Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında Konyaaltı ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan bölgeler ile yayla yollarında asfalt çalışması yapılacak.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Konyaaltı Belediyesi arasında, ilçede altyapı çalışmaları tamamlanan bölgeler ile yayla yollarında gerçekleştirilecek asfalt çalışmalarına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan tarafından imzalanan protokol kapsamında, ilçe merkezi ve yayla yollarında üstyapı çalışmaları hayata geçirilecek. Projeyle, altyapısı yenilenen güzergâhlarda asfalt çalışmaları tamamlanarak ulaşımın daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor.

ASAT'TAN 3 MİLYAR TL'LİK ALTYAPI YATIRIMI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, ASAT tarafından Konyaaltı ilçesine yaklaşık 3 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini belirterek, bu çalışmaların ardından üstyapı yatırımlarına başlanacağını söyledi. Özdemir, 'Konyaaltı'nda uzun yıllardır ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarını hayata geçirdik. Elbette bu süreçte vatandaşlarımız zaman zaman toz, çamur ve ulaşımda yaşanan geçici sıkıntılar nedeniyle mağduriyet yaşadı. Ancak kalıcı çözümler için bu tür geçici zorluklar kaçınılmaz olabiliyor. Altyapı çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladıktan sonra, Temmuz ayında Büyükşehir Belediye Meclisimizden iş birliği protokolünü geçirerek üstyapı çalışmalarının önünü açtık' dedi.

KONFORLU VE UZUN ÖMÜRLÜ YOLLAR GELİYOR

İmzalanan protokolün yalnızca ilçe merkezini değil, yayla yollarını da kapsayan geniş kapsamlı bir çalışma olduğunu ifade eden Başkan Vekili Özdemir, 'Konyaaltı'nın ihtiyaç duyduğu asfalt çalışmalarını etaplar halinde gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız daha güvenli, daha konforlu ve daha uzun ömürlü yollara kavuşacak. Konyaaltı Devlet Hastanesi çevresinde devam eden yağmur suyu altyapı çalışmalarımız da kısa süre içerisinde tamamlanacak. Böylece üstyapı çalışmalarını doğru bir planlama ve zamanlama ile hayata geçirmiş olacağız' diye konuştu.

KONYAALTI'NIN 40 YILLIK ALTYAPI SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da ilçede yaklaşık bir yıldır devam eden altyapı çalışmalarının önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, bu süreçte vatandaşları yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi. Kotan, 'Altyapı çalışmaları zaman zaman günlük yaşamı etkileyebiliyor ve vatandaşlarımızdan şikâyetler de aldık. Ancak bu yatırımların Konyaaltı'nın geleceği için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 3 milyar liralık yatırımla ilçemizin yıllardır bekleyen altyapı sorununu çözüme kavuşturdu. Bu, Konyaaltı için çok büyük ve değerli bir yatırımdır. Konyaaltı halkı adına Antalya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum' dedi.

KONYAALTI ANTALYA'NIN VİTRİNİ

Yenilenen altyapıyla birlikte ilçenin daha sağlıklı ve güvenli bir içme suyu sistemine kavuşacağını ifade eden Kotan, 'Eski hatlarda yaşanan su kaçaklarını tespit etmek oldukça güç oluyordu. Yapılan çalışmalar sayesinde hem bu sorun ortadan kalkacak hem de vatandaşlarımız daha kaliteli içme suyuna kavuşacak. Bugün imzaladığımız protokolle üstyapı çalışmalarına da başlanacak ve yollarımız yenilenecek. Konyaaltı, Antalya'nın vitrin ilçelerinden biri. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi bu bölgeyi görüyor. Bu nedenle ilçemize yapılan her yatırım, aynı zamanda Antalya'nın geleceğine yapılan bir yatırımdır. Konyaaltı Belediyesi olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.