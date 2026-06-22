Bornova Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya erişimini sağlamak amacıyla fırın denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Daha önce Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de katılımıyla yüzün üzerinde fırında denetim gerçekleştiren belediye ekipleri, son olarak gece yarısı Yeşilova Mahallesi'nde kapsamlı bir inceleme yaptı.

İZMİR (İGFA) - Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 15 fırın mercek altına alındı.

Üretim alanlarının hijyen koşulları, işletmelerin ruhsat durumları ve ekmek gramajları tek tek kontrol edildi. Kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmelere cezai işlem uygulanırken, hijyen kurallarına ilişkin tespit edilen olumsuzluklar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi.

Vatandaşların sofralarına ulaşan ekmeğin sağlıklı koşullarda üretilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlere Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katıldı. Sabahın erken saatlerine kadar süren çalışmaları yerinde takip eden Eşki, ekiplerden bilgi alarak denetim sürecinin etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesini sağladı.

Denetimlerde özellikle üretim alanlarının temizliği, çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu, depolama koşulları ve ürün gramajları detaylı biçimde incelendi.

Yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, denetimlerin işletmeler üzerinde önemli bir farkındalık yarattığını söyledi. Eşki, denetim sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Bu sabah Çamdibi ve Yeşilova bölgelerindeydik. Fırın denetimleri yaptık. Daha önce yaptığımız denetimlerde 15 fırına girdiğimiz zaman en fazla 3-4 fırının sorunsuz ve temiz olduğunu görebiliyorduk. Şimdi durum tam tersine dönmüş. İki yıl boyunca yaptığımız denetimlerde artık olumlu neticeleri almaya başladık. Bu sabah 15 fırına girdik ve sadece 4 tanesinde hijyen problemi var. Geriye kalan fırınlarımız gayet temiz ve sağlıklı koşullardaydı. Bu alanda yüzde 100 başarıya ulaşıncaya kadar denetimlerimiz devam edecek.'