KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Saygınlar Kulübü, 65 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını destekleyen çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda Kültür Sanat Topluluğu içinde yer alan Saygınlar Korosu, yılın ikinci konserini Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirerek izleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı.

KONSERE SANATSAL BAŞLANGIÇ

Konser öncesinde katılımcılar, Saygınlar Kulübü üyelerinin kara kalem atölye çalışmasında hazırladığı karakalem resim sergisini gezdi. Şair, yazar ve ressam Seyfettin Karamızrak'ın eğitmenliğinde hazırlanan sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

SALON DOLDU, ALKIŞLAR SUSMADI

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere yoğun katılım sağlandı. Şef Şadan Sağlam yönetimindeki Saygınlar Korosu, Türk Halk Müziği'nden seçkin eserleri seslendirdi. Nisan ayında sezonun ilk konserini veren Saygınlar Kulübü, yeni yüzlerle ikinci performansında da salonu tamamen doldurarak izleyicilerden büyük beğeni topladı.

EN GÜZEL ESERLER SESLENDİRİLDİ

Yaklaşık iki saat süren konserde 15'ten fazla eser seslendirildi. Bu kapsamda 'Yeşil Ördek Gibi', 'Kaşlarını Eğdirirsin' ve 'Dağı Duman Olanın' gibi sevilen parçalar dinleyicilere nostaljik anlar yaşattı. Coşkunun bir an olsun dinmediği konser ile birlikte katılımcılar hem keyifli vakit geçirdi hem de müzik dolu bir akşam yaşadı.