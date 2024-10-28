Süloğlu’nda 10 yıldır aktif bir şekilde Türkiye ve Dünya’da Edirne’mizi temsil eden Süloğlu Güreş Takımı antrenörleri ve güreşçileri Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran’ı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)-Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran makamında misafir ettiği yeni güreşçilere forma ve güreş ayakkabılarını teslim etti. 10 yıldır en büyük yatırımı güreşçilere yaptığını belirten Ormankıran;” 10 yıldır ilçemizde belediye başkanlığı yapıyoruz. bizler yol, alt yapı ,araç ve ekipman yatırımı yapıyoruz ancak en keyif veren yatırımın gençlerimize yaptığımıza inanıyorum. Çünkü gözleri heyecanla ve pırıl pırıl bakan bu evlatlarımız; bizleri hem ülkemizde hem balkanlarda hem de Avrupa da temsil ediyorlar. 10 yıldır yaklaşık 100’e yakın evladımız bizlere madalya ve kupalar kazanarak gururlandırdılar. Bu yıl da yeni eğitim öğretim yılında yeni başlayan güreşçilerimize malzeme desteğini sağladık. Bundan sonra da ne gerekiyorsa destek olmaya devam edeceğiz. Bizler sadece destek olmuyoruz, çocuklarımızın en büyük destekçileri aileleridir. Ailelerimizin çocuklarını güreşe göndermeleri ve sabırla desteklemeleri en büyük desteği verdiklerini gösteriyor. Yine hocalarımızın emeği çok ama çok fazladır. Tamer, Sinan ve Birtan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine önceki kaymakamlarımız başta olmak üzere İlçe Kaymakamımız Tarık Emre Uşen’e ve Gençlik Spor Müdürlüğümüze destekleri için teşekkür ediyorum. Birlik ve Beraberlik içerisinde evlatlarımızı bu sezonda da Türkiye ve Dünya’da madalyalarını alacaklarını inanıyorum” dedi.

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