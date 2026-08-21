İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kosova'daki çalışma ziyareti kapsamında Başbakan Albin Kurti ve dört bakanın yanı sıra belediye başkanları, başkan yardımcıları ve Kosova Ticaret Odası Başkanı ile bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kosova'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında başkent Priştine'de iki gün boyunca yoğun temaslarda bulundu.

Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği heyetinin de eşlik ettiği programda Başbakan Albin Kurti, Başbakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari-Lila, Gençlik ve Spor Bakanı Blerim Gashani ve Kültür ve Turizm Bakanı Saranda Bogujevci ile görüşmeler gerçekleştirildi. Başkan Tugay ayrıca Lipyan Belediye Başkanı Imri Ahmeti, Priştine Belediye Başkan Yardımcısı Florian Dushi ve Kosova Ticaret Odası Başkanı Lulzim Rafuna ile bir araya geldi. Görüşmelere İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsa Nezir, Neriman Balcı Türkeri ve Şevket Balla ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı katıldı. Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği heyetinde ise Dernek Başkanı Uğur Şengöz, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Kul, Dernek Başkan Yardımcısı Necmi Şufta ve Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Sert yer aldı.

KURTİ: İZMİR'İN DENEYİMİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUZ

Programın öne çıkan görüşmelerinden biri Kosova Başbakanı Albin Kurti ile gerçekleştirildi. Başkan Tugay, ekonomik ilişkilerin daha somut hale getirilmesi amacıyla sonbaharda İzmirli iş insanları ve ticaret odası temsilcilerinin katılımıyla Kosova'ya yönelik bir organizasyon düzenlenebileceğini söyledi. Kosovalı iş insanları ve kurum temsilcilerini de İzmir'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Tugay, doğrudan temasların artırılmasının yeni yatırım olanakları yaratabileceğini ifade etti.

Başbakan Kurti, Türkiye ile Kosova arasındaki güçlü ilişkilerin İzmir ile Kosova arasında da özel bağların oluşmasına zemin hazırladığını belirtti. Ekonomik potansiyelin karşılıklı olarak daha iyi tanınması için iş insanlarının ziyaretlerinin artırılmasını isteyen Kurti, enerji, tarım ve inovasyonun Kosova açısından öncelikli sektörler arasında bulunduğunu söyledi.

İzmir'in bu alanlardaki deneyiminden yararlanmak istediklerini belirten Kurti, Türkiye ile Kosova arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın da ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Çevre ve belediyecilik alanlarında da İzmir'in deneyiminin değerlendirilebileceğini belirten Kurti; çevre denetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, atık yönetimi ve doğal alanların korunması konularında iş birliği yapılabileceğini söyledi.

Görüşmede sağlık alanındaki olanaklar da ele alındı. Kosova'da tedavi imkânı bulunmayan bazı hastaların Türkiye'ye gönderildiğini belirten Kurti, İzmir'in sağlık altyapısı ile Kosova arasında ortak çalışmalar geliştirilebileceğini ifade etti. 2030 Akdeniz Oyunları da görüşmenin gündem başlıkları arasında yer aldı.

Başkan Tugay ise İzmir'in tarım, çevre, belediyecilik, spor ve altyapı başta olmak üzere farklı alanlardaki deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

'EKONOMİK İLİŞKİLER KARŞILIKLI FAYDAYA DAYANMALI'

Başkan Tugay, Başbakan Yardımcısı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile de görüştü. Kültürel ilişkilerin ekonomik iş birlikleriyle desteklenmesi gerektiğini belirten Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Kosova ile ticaret yapmak veya yatırım gerçekleştirmek isteyen iş insanlarına yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi. Bu desteğin Kosovalı yatırımcıların İzmir'deki girişimleri için de geçerli olduğunu vurguladı. Kosova'nın ekonomik olarak güçlenmesini önemsediklerini ifade eden Tugay, iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin karşılıklı fayda anlayışıyla geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Damka ise Türk yatırımlarının Kosova'da önemli ölçüde istihdam oluşturduğunu belirterek yeni yatırımların artırılmasını istediklerini söyledi.