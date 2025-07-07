Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran’dan itibaren Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili yürütülen adli soruşturmalarda 67 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 13’ünün ise tutuklandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran 2025 tarihinden bu yana ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin başlatılan adli soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Tunç’un yaptığı açıklamaya göre, soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 67 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 13’ü hakkında tutuklama kararı verildi.

26 Haziran tarihinden itibaren ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangılarıyla ilgili başlatılan adli soruşturmalar hassasiyetle yürütülmektedir. Soruşturmalar kapsamında şu ana kadar; ???? Toplam 67 şüpheli hakkında işlem yapılmış,???? Bunlardan 13’ü hakkında tutuklama… pic.twitter.com/Hhfq32PqaC— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 7, 2025

Bakan Tunç, yangınların çıkış nedenlerinin detaylı bir şekilde araştırıldığını vurgulayarak, “Orman yangınlarıyla ilgili adli süreçler hassasiyetle yürütülmektedir. Doğamızı koruma sorumluluğumuzun bilinciyle, suçluların tespit edilmesi ve adaletin sağlanması için çalışmalar aralıksız devam edecektir” dedi.

Soruşturmaların, olası ihmaller ve kasıtlı eylemlerin ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.