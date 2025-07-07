Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca ve Çanakkale kuleleri modelinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 30 büyükşehirde yayıncılık altyapısını güçlendirecek yeni kule projelerini hayata geçireceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıca ve Çanakkale kuleleri modelinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa’nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan Çamlıca Kulesi'nin benzerlerinin, 30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi kapsamında hayata geçireceklerini söyledi.

Söz konusu projelerle hem yayıncılık altyapısının modernize edileceğini hem de şehir siluetine katkı sunulacağını ifade eden Uraloğlu, “30 İl Ortak Kule Altyapısı Projesi kapsamında, illerimizde FM, DAB+ ve DVB-T2 yayın teknolojilerine uygun, yüksek kapasiteli verici kulelerinin kurulmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Trabzon Boztepe’de kule yapımına yönelik ön hazırlık çalışmalarına, Bursa ili Osmangazi ilçesi Gündoğdu Köyü'nde, merkez ilçelere hizmet vermekte olan ve hâlihazırda yayıncılara ait iki adet verici direğinin devralınmasına yönelik çalışmalara başladık. Tekirdağ Süleymanpaşa'da ise mevcut direği devralarak Ocak 2025’te yayına başladık. Süreci titizlikle yürütüyoruz. Bu kulelerde yeni yayıncılık altyapıları ile donatılıp enerji verimliliği 10 kattan fazla artırılacak, daha çevreci ve karbon emisyonu düşük yayıncılık hizmetleri sağlanacak.” diye konuştu.

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK

Yeni nesil kule projelerinin yalnızca teknik değil çevresel ve estetik açıdan da önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, “Bu projeyle şehirlerimizde dağınık şekilde konumlanmış, çirkin görüntü oluşturan eski anten ve direkleri ortadan kaldıracağız. Yayın hizmetini tek bir merkezden sunarak elektromanyetik kirliliği azaltacağız. Böylece hem vatandaşlarımız dünya standartlarının çok altında bir elektromanyetik alan değerine maruz kalmış olacak hem de şehirlerimizin silueti modern bir mimariyle bütünleşmiş olacak. Ayrıca, öncelikle bu 30 büyükşehirde vatandaşlarımız dijital televizyon ve dijital radyonun ses ve görüntü avantajlarından faydalanmaları sağlanacak.” dedi.

Ankara, Balıkesir, İzmir, Trabzon, Adana, Sivas, Kayseri, Antalya, Gaziantep, Konya, Diyarbakır ve Samsun’un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehirde kurulacak veya devralınacak kulelerle birlikte; onlarca analog ve dijital yayıncıya hizmet verileceğini belirten Bakan Uraloğlu, projeler sayesinde hem vatandaşların daha kaliteli yayınlara ulaşacağını, hem de teknolojik ve görsel anlamda yeni bir çehre kazanacağını söyledi.