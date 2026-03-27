Cumhurbaşkanı kararıyla, gümrük muhafaza memurları ile orman muhafaza personeline 31 Aralık 2027'ye kadar toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkı tanındı.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kamu görevlilerine toplu taşımada ücretsiz kullanım imkânı getirildi.

'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar' kapsamında yeni düzenlemeler yapıldı.

Karara göre, Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan gümrük muhafaza memurlarının yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü'nde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurları da toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

Söz konusu uygulama; belediyeler, bağlı kuruluşlar ile bunların kurduğu birlik, müessese, işletme ve şirketler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerini kapsayacak. Düzenleme, bugünden itibaren geçerli olmak üzere 31 Aralık 2027 tarihine kadar uygulanacak.