ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, dijital mecralarda yürütülen izleme ve analiz çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, 30 Ocak 2026 tarihinde tespit edilen 379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabının ardından yapılan ek teknik analizler sonucunda bin 352 hesap daha belirlenerek erişime engellendi. Böylece toplam engellenen hesap sayısının 1.731'e ulaştığı bildirildi.

Ayrıca terörizmi öven, teşvik eden ve Türkiye'ye yönelik psikolojik faaliyet yürüttüğü tespit edilen 361 sosyal medya hesabı hakkında da ilgili kurumlarla koordinasyon içinde erişim engeli kararı alındığı ifade edildi.

İletişim Başkanlığı, yapılan analizlerin söz konusu hesapların sistematik dezenformasyon ve organize propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

Açıklamada, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadelesini hem sahada hem de dijital ortamda kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanarak, millî güvenliği hedef alan hiçbir dijital faaliyete müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.

https://twitter.com/burhanduran/status/2056686369175490800