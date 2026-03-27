İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Aydın'da jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda, bir teknede gizlenen 101 düzensiz göçmen ile 2 kaçakçılık organizatörü yakalandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Aydın'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 101 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu tespit edildi.

Aydın'da Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda 2 göçmen kaçakçısı organizatörü ve 101 düzensiz göçmen yakalandı.



Bunun üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karadan, Sahil Güvenlik Orta Ege Grup Komutanlığı ekipleri ise denizden arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirdi. Düzenlenen ortak operasyonda, bir tekne içerisinde gizlenmiş halde 101 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçılığı organizatörü de gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı süreci başlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, operasyonda görev alan jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tebrik edildi.