22–28 Eylül 2025 tarihlerinde 32.si gerçekleşecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Orhan Kemal Emek Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.ADANA (İGFA) - 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Orhan Kemal Emek Ödülleri sahipleri belli oldu. Roman ve öyküleri ile sinemamıza ilhâm olmuş Adanalı yazar Orhan Kemal’in anısını yaşatmak amacıyla sinema emekçilerine verilen ödüller bu yıl; yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, oyuncu Mahmut Cevher ve yönetmen Yaşar Seriner’e takdim edilecek.

Festival Yürütme Kurulu’nun yaptığı açıklamada, “32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Orhan Kemal Emek Ödülleri’ni dört değerli sinemacıya vermekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz” denildi.