İçişleri Bakanlığı, Aydın, Erzurum ve Karaman merkezli "Kuyu-2" operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütünü çökertirken, 45 şüpheliyi de yakaladı.ANKARA (İGFA) - Önceki gün ülke genelinde 'Kuyu' operasyonlarını başlatan İçişleri Bakanlığı, ikinci operasyonunu Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Aydın, Erzurum ve Karaman merkezli 5 ilde düzenledi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyonlarda, Aydın'da Hakan Gürel'in, Erzurum'da Erkan Yaprak ve Muhammet Tokyay'ın, Karaman'da da İbrahim Öztürk'ün elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütünün çökertildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, organize suç örgütü üyesi 45 şüphelinin de yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, dünyanın öbür ucuna da kaçsalar, suçta kibirlenen organize suç örgütü üyelerini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine ve çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1796402549676712166