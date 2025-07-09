Ordu’nun 19 ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş hediyelik eşyalar Büyükşehir ile yeniden gün yüzüne çıkıyor. Soğuk seramik, bambular, rölyefler, kağıt ip çantalar, kilim, golan, kabak oymacılığı ve daha birçok ürün aracısız olarak direkt satışa sunuluyor.

ORDU(İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ORTUR aracılığıyla Ordu’nun 19 ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş olan hediyelik eşyaların yeniden gün yüzüne çıkartılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma kapsamında ORTUR tarafından Altınordu ilçesi Kirazlimanı Yaşam Merkezi’ne “Hediyelik Eşya ve Tasarım Atölyesi” açılarak üretim ve direkt satış imkanı sunuldu.

HER AYIN BELİRLİ GÜNLERİNDE WORK SHOP YAPILIYOR

Kirazlimanı’nda faaliyete başlayan işletmede her ayın belirli günlerinde workshop (Fikir Üretme) çalışması da yapılacak. İlk etapta 20 kişilik gruplar halinde yapılacak olan workshoplara kayıt için ise Büyükşehir Belediyesi OBB tasarım atölyesi Instagram adresinden başvurular yapılacak.

HEDİYELİK EŞYA VE TASARIM ATÖLYESİNE İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından unutulmaya yüz tutmuş olan hediyelik eşyaların yeniden tasarlanarak gün yüzüne çıkartılması için başlatılan çalışmaların önemine vurgu yapan Hediyelik Eşya ve Tasarım Atölyesi sorumlusu Ebru Özyurt, 19 ilçeden üretilen ürünlerin bu mağaza vasıtasıyla aracısız alıcıya ulaşacağını söyledi.

Özyurt, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi olan ORTUR tarafından işletilen mağazamızda Ordu’nun tarihi geçmişine sahip hediyelik eşyalar hem üretiliyor hem de aracısız olarak satışa sunuluyor. Bu mağazamızda, soğuk seramik, bambular, rölyefler, kağıt ip çantalar, kilim, kolan, kabak oymacılığı ve daha birçok ürün yer alıyor. Bunun haricinde önümüzdeki günlerde workshop çalışması da başlatacağız. Şehrimiz için çok önemli olan bu noktanın kurulmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz”

“BİZİM İÇİN GÜZEL BİR YER”

Ordu’nun gizli kalmış veya unutulmaya yüz tutmuş hediyelik eşyaların tekrar gün yüzüne çıkartılmasında kendilerinin de bir paya sahip olduğunun altını çizen kursiyerler, “Bizim için burası bambaşka bir yer. Hem zamanımız dolu dolu geçiyor hem de şehrimizin unutulmaya yüz tutmuş hediyelik eşyalarını tekrar gün yüzüne çıkartıyoruz. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Böyle bir yerin Ordu’ya kazandırılması bizleri mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”