İstanbul Halk Ekmek (İHE), ekonomik sıkıntılarla mücadele eden İstanbullunun kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek ihtiyacını karşılayarak milyonlarca haneye ekmek ulaştırıyorİSTANBUL (İGFA) - 16 milyon İstanbullunun kaliteli ve hesaplı un ve unlu mamul ihtiyacını karşılayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek AŞ (İHE), değişen beslenme tercihlerini dikkate alarak ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

İstanbullular ile yeni buluşan 350 gramlık Karakılçık Unlu Ekşi Hamur Ekmeği; Anadolu topraklarında yüzyıllardır ekilen ve kültürel mirasın önemli parçalarından biri olarak kabul edilen bir karakılçık buğdayından üretildi.

Karakılçık buğdayından yapılan ekmek genetik yapısı değiştirilmemiş, lif oranı açısından zengin ve özgün yapısıyla dikkat çekiyor.

Ahmet İsvan fabrikasında üretilen yeni ekmek, hiçbir katkı maddesi içermiyor ve ekşi hamurla uzun fermantasyon süreci kullanılarak üretiliyor. 25 liradan satışa sunulan Karakılçık Unlu Ekşi Hamur Ekmeği, tüketicilere alışılmışın dışında bir lezzet ve kıvam sunuluyor.

1978 yılından bu yana İstanbullulara kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek ulaştıran İstanbul Halk Ekmek, yeni çıkardığı ürün ile birlikte ürün yelpazesini 53’e çıkardı. 39 ilçede, 445 mahallede, 696 büfe ve 3 bine yakın satış noktasıyla hizmet veren İHE, Ahmet İsvan Fabrikası’nın devreye girmesiyle birlikte fabrika sayısını dörde çıkararak, her gün milyonlarca haneye ulaşıyor.