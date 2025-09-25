Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çamaş ilçesi Çavuşbaşı Mahallesi’nde bulunan bağlantı yolunu asfaltla buluşturarak bölge halkının uzun süredir beklediği hizmeti hayata geçirdi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Çamaş ilçesi Çavuşbaşı Mahallesi’nde bulunan bağlantı yolunu asfalt ile buluşturdu. Yol sevincini mahalleye asılan pankart ile gösteren vatandaşlar Başkan Güler’e teşekkür etti.

Karadeniz Bölgesi’nin en zorlu coğrafyalarından birine sahip olan Ordu’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde başlatılan yol seferberliği devam ediyor. Ekipler iklim şartları ve arazi yapısına göre yollarda çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Çamaş ilçesinde çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Taşoluk-Sucuali-Çavuşbaşı Mahalleleri bağlantı yolunu asfalt konforuna kavuşturdu.

Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak vatandaşların yüzü güldü. Vatandaşlar yol sevincini mahalleye asılan pankart ile de göstererek Başkan Güler’e teşekkür etti.

MUHTARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Uzun yıllardır bu yolun yapılmasını beklediklerini söyleyen Çavuşbaşı Mahalle Muhtarı Kazım Çelik şöyle konuştu:

“Uzun zamandır bu yolu özlem ile bekliyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Bey’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu yol alternatif yol olarak kullanılıyor ve aynı zamanda bu yolda dolmuş hattı da geçiyor. Bu yol ile birlikte mahallemizde Büyükşehir Belediyesinin yol ağı kalmadı, hepsi tamamlandı. Tekrardan Başkanımızdan Allah razı olsun.”

“TOZDAN, DUMANDAN CAMLARIMIZI AÇAMIYORDUK”

Öte yandan Çavuşbaşı Mahallesi sakinleri de memnuniyetlerini dile getirdi. Mahalle sakinleri konuşmalarında şu sözlere yer verdi:

“Tozdan, dumandan yollarımız görünmüyordu. Camlarımızı bile açamıyorduk. Yolumuz işlek bir yol, diğer yollarda bir sorun çıktığında bu yol alternatif olarak kullanılıyor. Herkesten Allah razı olsun.”