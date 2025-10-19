Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yıllardır özlemle beklediği yol yatırımlarını bir bir tamamlayarak ulaşım konforunu artırıyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Altınordu Yıldızlı Mahallesinde başlattığı sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, yol çizgi çalışmalarıyla da yolu modern bir görünüme kavuşturdu.

Türkiye'nin kırsal yol ağı en geniş ili Ordu'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yolların standardı yükseltiliyor. Geride kalan 6,5 yılda 2 bin 600 km yolu asfalt ve beton konforuna kavuşturarak Cumhuriyet tarihinin en büyük yol yatırımına imza atan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yıllar süren özlemine son verdi.

Yolları asfalt ve betonla buluşturan ekipler tamamladığı mahalle ve grup yollarını yol çizgileri ile daha modern ve güvenli hale getiriyor. Altınordu Yıldızlı Mahallesinde de benzer çalışmayı gerçekleştiren ekipler, 2,4 km'lik güzergaha yol çizgileri ile estetik bir görünüm kazandırdı.

Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylasına da alternatif ulaşım imkanı sağlayan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla yenilenen modern yüzüyle halkın hizmetine sunuldu. Çalışmalar vatandaşlardan tam not aldı.