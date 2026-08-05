İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik Emekli Desteği Programı'nı güçlendirdi. Ağustos ayından itibaren kira ve alışveriş destekleri 2 bin 500 TL'den 4'er bin TL'ye çıkarıldı. Böylece iki destekten yararlanan emeklilere aylık toplam 8 bin TL katkı sunulacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik desteklerini artırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla güncellenen Emekli Desteği Programı kapsamında kira ve alışveriş yardımları yükseltilirken, emeklilerin artan yaşam maliyetleri karşısında temel ihtiyaçlarını karşılamalarına daha güçlü katkı sunulması hedeflendi. Kentte yaşayan ve programın koşullarını sağlayan emekliler için hayata geçirilen düzenlemeyle sosyal desteklerin kapsamı da genişletilmiş oldu.

KİRA VE ALIŞVERİŞ DESTEĞİ 4 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen düzenli ayni ve nakdi yardımlar kesintisiz devam ederken, 2026 yılı ağustos ayı itibarıyla Emekli Alışveriş Desteği artırıldı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi emeklilere sağlanan aylık alışveriş desteği 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi. Böylece artan enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına daha güçlü katkı sunulması amaçlandı. Destek tutarında yaklaşık yüzde 60 oranında artış sağlanırken, kira desteği de 2 bin 500 liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Her iki destekten yararlanan hak sahiplerine aylık toplam 8 bin lira kira ve alışveriş desteği sağlanacak.

SU DESTEĞİ DE DEVAM EDİYOR

Emekli Desteği Programı kapsamında şartları sağlayan hak sahibi emeklilere alışveriş ve kira desteğinin yanı sıra ismine kayıtlı su aboneliği bulunanlara ilk 4 metreküp ücretsiz, bu miktarı aşan tüketim ise yüzde 50 indirimli tarifeyle faturalandırılıyor. Emekli Desteği Programı başvuruları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi başvuru portalı üzerinden çevrim içi olarak alınıyor. Başvurular, bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden kolayca yapılabiliyor.