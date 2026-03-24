Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yaşlı Meclisi tarafından düzenlenen Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri, yoğun katılım ve anlamlı mesajlarla başladı. Hafta boyunca panel, söyleşi ve kültür programlarıyla yaşlıların toplumsal rolü ele alınacak.

DENİZLİ (İGFA) - Etkinliklerin açılış programı olan 'Kuşaklar Arası Dayanışma ve Yaş Ayrımcılığı Önündeki Engeller' paneli, DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, yaşlılara duyulan saygının bir toplumun medeniyet ölçüsü olduğunu belirterek, 'Geçmişin tecrübesiyle geleceğin enerjisini bir araya getirmek, sadece bir dayanışma değil, daha güçlü bir toplum inşa etmenin temelidir. Yaşlılarımıza duyduğumuz saygı, geleceğimize olan inancımızın bir göstergesidir. Yaşlı Meclisi ile çok kısa zamanda güçlü adımlar atarak önemli çalışmaları hayata geçirmeye başladık. Bu motivasyonu ve birliktelik iklimini şehrimizin tamamında yaygınlaştırmak için çalışıyoruz' dedi.



YAŞ AYRIMCILIĞINA KARŞI BİLİMSEL VE SOSYAL REÇETELER



Kent Konseyi Yaşlı Meclisi Başkanı Prof. Dr. Velittin Kalınkara'nın oturum başkanlığını yürüttüğü panelde, yaşlılık ve kuşak çatışmaları masaya yatırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgut Türkdoğan, ebeveyn-çocuk ilişkisindeki kuşaklararası aktarımın önemine dikkat çekerken, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Demir Batur, nesillerin birbirini nasıl görünmez kıldığına dair çarpıcı bir perspektif sundu.

Denizli Huzurevi Müdür Vekili Sema Aydın ise yatılı hizmet alan bireylerin sosyalleşme süreçlerini derinlemesine ele alarak, yaşlıların toplumdan izole edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Panel sonunda konuk konuşmacılara, Kent Konseyi Başkanı Ali Marım tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.



SANAT VE BİLGİ DOLU BİR HAFTA OLACAK



Hafta boyunca sürecek etkinliklerde bilgi ile sanat iç içe geçmeye devam edecek. 24 Mart Salı günü saat 13.30'da Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kent Konseyi Yaşlı Meclisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahu Arıcıoğlu moderatörlüğünde 'Yaşlılığa Hazır mıyız?' söyleşisi düzenlenecek.

Aynı gün Şef Kadriye Kaymak yönetimindeki Denizli Üçüncü Yaş Derneği THM Korosu, saat 20.00'de DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda 'Üçüncü Bahar Konseri' ile sahne alacak. Vatandaşlar bu etkinlik için ücretsiz e-biletlerini resmi internet sitesi üzerinden temin edebilecek.



AKTİF YAŞLANMA FORMÜLLERİ VE SAĞLIK KONUŞULACAK



Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında, 25 Mart Çarşamba günü oturum başkanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Atıcı'nın gerçekleştireceği 'Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Sağlık' panelinde; Prof. Dr. Nihal Büker ve Prof. Dr. Fatma Ünver, sporun iyileştirici gücünü ve aktif yaşlanmanın sırlarını paylaşacak.

Program, Denizli'nin tarihine yapılacak olan ziyaretle tamamlanacak. 26 Mart Perşembe günü Güney, Tavas ve Bozkurt ilçelerinden gelen 65 yaş üstü vatandaşlar, rehberler eşliğinde Pamukkale ve Laodikeia Antik Kentlerini gezerek Denizli'nin binlerce yıllık mirasıyla kucaklaşacak.