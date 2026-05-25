BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yolcu yoğunluğunun artmasının beklendiği Kurban Bayramı öncesinde toplu ulaşım araçlarında detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Toplam 138 raylı sistem aracı ve 538 otobüs, vatandaşların rahat, hijyenik ve sorunsuz bir ulaşım deneyimi yaşaması için bayrama hazır hale getirildi. Otobüs filosunun genel temizlik çalışmaları Merkez İşletme, Otobüs Terminal İşletme ve Yıldırım Mimar Sinan Araç Yıkama Merkezleri'nde gerçekleştirildi.



Özellikle vatandaşların sık sık temas ettiği tutunma alanlarını, koltukları ve kapı bölgelerini profesyonel ve ileri teknolojik ekipmanlarla tek tek yıkayan BURULAŞ ekipleri, araç içi zeminleri ve cam yüzeyleri de detaylı bir şekilde dezenfekte etti.

Titiz çalışmalar sayesinde toplu taşıma araçları, hijyen ve konfor açısından en üst standartlara ulaştırılarak Kurban Bayramı için hazır hale getirildi.



BURULAŞ, bayram süresince de sahadaki temizlik, bakım ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürerek vatandaşların ulaşım hizmetlerinden sorunsuz şekilde faydalanabilmesi için çalışmalarına devam edecek.