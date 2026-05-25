Malatya Büyükşehir Belediyesi ketin dört bir yanında olduğu gibi kırsal mahallelerde de ulaşım ağlarını güçlendirmek adına yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Pütürge ilçe merkezinin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına yürüttüğü yol çalışmaları kapsamında, merkezde finişerli sıcak asfalt serim çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamladı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Pütürge merkezde gerçekleştirilen yol çalışmaları çerçevesinde bin 30 metre uzunluğundaki yola, bin 269 ton bitümlü sıcak karışım (bsk) kullanılarak, sıcak asfalt serimi yapıldı. Böylelikle Malatya Büyükşehir Belediyesi ulaşımdaki aksaklıkları gidererek, vatandaşların ve çevredeki esnafların ulaşımdaki konforunu ve güvenliğinide artırmış oldu.

Öte yandan trafik akışınıgüvenli ve düzenli hale getirmek amacıyla yol çizgi çalışmalarını da gerçekleştiren ekipler, trafikte hem yayaların hem de sürücülerin daha rahat hareket edebilmelerini sağladı.

Tamamlanan asfalt ve yol çizgi çalışmalarıyla birlikte ilçe merkezinde hem sürüş konforunun artırılması hem de vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli bir hizmet daha hayata geçirildi.

AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan, 'Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz kısa süre içerisinde merkezdeki yolumuzu sıcak asfaltla buluşturdu. Gerçekten konforlu bir yola kavuştuk. Yolumuz, Pütürgeli hemşerilerime hayırlı olsun. Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplere çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar' dedi.