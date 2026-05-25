Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı öncesi teknik ekiple bir araya gelerek zabıta denetimleri, ilaçlama çalışmaları, kurban yakalama timi ve kent genelindeki bayram hazırlıkları hakkında son durumu değerlendirdi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilgili daire başkanları ve teknik ekiple bir araya gelerek bayram süresince yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda başta zabıta denetimleri olmak üzere kurban satış alanlarındaki kontroller, ilaçlama çalışmaları, trafik düzenlemeleri ve olası büyükbaş hayvan kaçışlarına karşı oluşturulan kurban yakalama timinin son durumu ele alındı.

'BAYRAMDA EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN BİRİ TEMİZLİK VE İLAÇLAMA'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı konuşmada bayram süresince tüm ekiplerin koordinasyon halinde görev yapacağını belirterek, 'Kurban Bayramı sadece ibadet değil aynı zamanda çok ciddi bir şehir organizasyonu. Vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için bütün ekiplerimiz sahada olacak. Zabıta denetimlerinden trafik düzenlemelerine, ilaçlama çalışmalarından kurban yakalama timlerine kadar her başlığı tek tek değerlendiriyoruz' dedi.

Kent genelindeki hazırlıkların uzun süredir sürdüğünü aktaran Şahin, 'Özellikle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kurban satış alanlarında denetimlerimizi artırdık. Hileli tartı ve ölçü aletlerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bayram boyunca ekiplerimiz 24 saat esasına göre görev yapacak' ifadelerini kullandı.

Şahin, kurban satış ve kesim alanlarında çevre ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirterek, 'Temizlik, ilaçlama ve atık yönetimi konusunda bütün teknik ekiplerimiz sahada olacak. Vatandaşlarımızdan da belirlenen kurallara hassasiyet göstermelerini bekliyoruz' diye konuştu.

'İLAÇLAMA EKİPLERİMİZ TÜM ALANLARDA GÖREVDE'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve ise bayram sürecinde özellikle ilaçlama çalışmalarına yoğunluk verildiğini belirterek kurban satış ve kesim alanlarında vatandaş sağlığını korumaya yönelik kapsamlı çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kördeve, ekiplerin hem kurban satış noktalarında hem de atık bırakma alanlarında düzenli ilaçlama yaptığını aktararak, bayram süresince oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için tüm teknik birimlerin koordinasyon halinde çalışacağını belirtti.

Kördeve ayrıca kent genelinde yürütülen 'sarı bayrak' uygulamasına da değinerek özellikle hijyen, temizlik ve düzen konusunda gerekli kriterleri sağlayan işletmelere yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

'DENETİMLER BAYRAM BOYUNCA SÜRECEK'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, kurban satış alanlarında denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, bayram öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Yıldırım, 'İlgili birimlerimizle beraber iş birliği içerisinde tüm ekip olarak sahadayız. Satış yerleri ve özellikle kesim yerlerinde tüm tedbirlerimizi aldık' dedi.

'KURBAN YAKALAMA TİMLERİMİZ HAZIR'

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Veterinerlik Hizmetleri Daire BaşkanI Celal Özsöyler ise olası büyükbaş hayvan kaçışlarına karşı kurban yakalama timlerinin hazır bekletildiğini ifade etti.

'KURBAN SATIŞ ALANLARINDA DENETİMLER ARTIRILDI'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Kurban satış alanları, alışveriş bölgeleri ve yaya yoğunluğunun bulunduğu noktalarda görev yapan ekipler, özellikle tartı ve ölçü aletlerine yönelik kontrollerini sıklaştırdı.

Vatandaşları yanıltmaya yönelik hileli tartı ve ölçü aletlerinin tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulanacağı ve ölçüm cihazlarına el konulacağı bildirildi.

Çaybaşı Besi Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere belediye tarafından belirlenen satış alanlarında çalışma yürüten ekipler, belirlenen bölgeler dışında gerçekleştirilen kaçak satışlara da müdahale ediyor. Çalışmalarla haksız rekabetin ve menşei belirsiz hayvan satışlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Vatandaşlar, şüphe duydukları durumlarda 'ALO 153 İhbar Hattı' üzerinden zabıta ekiplerine ulaşabilecek.

Öte yandan kurban kesimi sonrası oluşacak hayvan atıkları için kentte belirli noktalar vatandaşların kullanımına açıldı. Vatandaşlar hayvan atıklarını Şehitkamil ilçesi Sacır Mahallesi 9 Nolu Cadde'ye, Sacır Mahallesi Muayene İstasyonu Fırat Kasap karşısına, Sacır Mahallesi Güven Kasap karşısına, Aydınlar Mahallesi Lara Düğün Salonu karşısına, Sinan Hayvan Pazarı karşısına ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi yanına bırakabilecek