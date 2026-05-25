Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kurban Bayramı öncesi şehrin en işlek noktalarından Çark Caddesi'nde vatandaşlarla buluştu. Esnaf ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Başkan Alemdar, istek ve talepleri dinledi.

Kurban Bayramı öncesi şehrin en işlek noktalarından bir olan Çark Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Alemdar, görüş ve talepleri dinleyerek Sakarya için her alanda hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti.

Ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbetler eden Başkan Alemdar, 'Biz her zaman sahadayız, vatandaşımızın yanındayız. Bayramlarda, düğünlerde, acılı günlerde hemşehrilerimizle bir arada olmaya büyük önem veriyoruz. Çünkü bu şehrin insanının desteğinin, duasının ve samimiyetinin farkındayız. Biz de bu güvene layık olmak için aralıksız çalışıyoruz. Ulaşımdan sosyal yaşama, spordan çevre yatırımlarına, altyapıdan üstyapıya kadar şehrimizin ihtiyaç duyduğu her alanda en güzel hizmet ve projeleri hayata geçiriyoruz' dedi.

'VATANDAŞIMIZIN SESİNE KULAK VERİYORUZ'

Başkan Alemdar, 'Şehrimizin her bir ferdinin bu şehir adına kurduğu hayali, dile getirdiği talebi ve beklentiyi kıymetli görüyoruz. Ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ederek, vatandaşlarımızın sesine kulak veren, onların ihtiyaçlarını merkeze alan bir anlayışla Sakarya'nın geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Rabbim bizleri sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde nice bayramlara eriştirsin' diye konuştu.

Gençler, çocuklar, ailelerden büyük ilgi ve destek gören Başkan Alemdar, sık sık hatıra fotoğrafları çekilerek bu anları ölümsüzleştirdi.