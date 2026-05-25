Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı; ulaşım ücretsiz olacak, nöbetçi ekipler 7/24 görev yapacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde şehir genelinde gerekli tüm tedbirleri alarak hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşların bayram ziyaretlerini rahat ve güvenli şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla ulaşım, çevre, sosyal hizmetler ve acil müdahale alanlarında nöbetçi ekipler görev yapacak.

ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKÂNI

Bayram öncesinde 16 ilçedeki mezarlıklarda kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Kurban Bayramı boyunca belediye otobüsleri, ADARAY ve metrobüsler vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Arife gününde ise mezarlık ziyaretleri için ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak.

7/24 HİZMET

Bayram süresince Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinde nöbetçi ekipler görev başında olacak. Vatandaşlar Alo 153 Çözüm Masası üzerinden günün her saati talep ve şikâyetlerini iletebilecek.

Cenaze hizmetleri için Alo Cenaze 188 numaralı telefonu, içme suyu ve kanalizasyon ilgili sorunlar için ise Alo Su Arıza 185 iletişim hattı bayram boyunca vatandaşların çağrılarına yanıt verecek.

SOSYAL TESİSLER AÇIK OLACAK

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren sosyal tesisler bayram boyunca açık olacak ve vatandaşları ağırlamaya devam edecek. Veterinerlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı bakımevinde de sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri için nöbetçi veteriner hekimler görev yapacak.

İSTEK VE ŞİKÂYET İÇİN

Vatandaşlar ayrıca ulaşım hizmetleriyle ilgili talep ve önerilerini Ulaşım Dairesi Başkanlığı Hareket Amirliği'nin 277 54 23 numaralı telefonu üzerinden iletebilecek. Yangın ve acil durumlara karşı ise Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri bayram boyunca teyakkuz halinde görev yapacak.