İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği Şehit Polis Şeyda Yılmaz Çınar Çocuk Evi gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Şehit Polis Şeyda Yılmaz Çınar Çocuk Evi'nin açılışı yapıldı. İzmit Belediyesi tarafından Tepeköy Mahallesi'nde hizmete kazandırılan Şehit Polis Şeyda Yılmaz Çınar Çocuk Evi, çocuklara güvenli, çağdaş ve nitelikli bir eğitim ortamı sunarken, şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adını da yaşatacak.

YOĞUN KATILIM

Şehit Polis Şeyda Yılmaz Çınar Çocuk Evi açılış programına ev sahibi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Şaban Arlı, Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Uçar, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Hürriyet protokol üyeleri ve konuklara tesisi gezdirerek gerçekleştirilen eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

'KENTİMİZE HAYIRLI OLSUN'

Açılışta konuşan İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, 'Şehit Polis Şeyda Yılmaz gibi yiğit insanları var ülkemizin. Gençlere onların hatırasını aktarmalıyız. Bu eğitim kurumu için Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu tesis kentimiz için bir kazançtır. Eğitim merkezimiz hayırlı uğurlu olsun' dedi.

'ŞEHİDİMİZİN ADINI YAŞATMANIN ONURUNU DUYUYORUZ'

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 'İzmitimiz için çok kıymetli ve anlamlı bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Bir yandan çocuklarımızın güvenle büyüyeceği, öğrenerek, oynayarak, sevgiyle hayata hazırlanacağı yeni bir Çınar Çocuk Evimizi kentimize kazandırmanın mutluluğunu yaşarken; diğer yandan bu güzel yuvaya, vatan uğruna canını feda eden kahraman bir evladımızın, Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın adını vermenin derin onurunu taşıyoruz.

'ÜLKEYE DUYDUĞU BAĞLILIK YAŞAMAYA DEVAM EDECEK'

Şehit Polis Şeyda Yılmaz, görevini büyük bir sorumlulukla yerine getirirken hain bir saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Bu durum hepimizi derinden üzdü. Onun cesareti, görev bilinci ve bu ülkeye duyduğu bağlılık hepimizin yüreğinde yaşamaya devam edecek. Çocukları çok sevdiğini öğrendik. Ailesine ulaştık ve adı yaşasın istedik. Tesisimiz 1 yıl önce faaliyete geçti bugün resmi açılışını yapıyoruz. İlk mezunlarını verecek tesisimiz. Ailesine kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizler de İzmit Belediyesi olarak, adını çocuklarımızın sesleriyle, umutla, eğitimle ve yaşamla yaşatmak istedik.

'AİLELERİMİZİN YAŞAMANI DA NEFES OLUYOR BU MERKEZLER'

Çünkü çocuklar varsa umut vardır. Bir çocuğun gülüşü, bu ülkenin yarınlarına yazılmış en güzel sözdür. Biz de göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımız için eşit, güvenli ve nitelikli eğitim alanları oluşturmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak gördük.

Çınar Çocuk Evlerimiz, bu anlayışın en güzel örneklerinden biri oldu. Her mahallede çocuklarımızın nitelikli okul öncesi eğitim alabilmesi, ailelerin içi rahat bir şekilde evlatlarını emanet edebilmesi için çalışıyoruz. Bu merkezler, çocuklarımızın hayatına dokunduğu kadar ailelerimizin yaşamına da nefes oluyor.

'TESİSİMİZ ÖZENLE HAZIRLANDI'

Bugün açılışını yaptığımız Şehit Polis Şeyda Yılmaz Çınar Çocuk Evi de Tepeköy'de çocuklarımız için sevgiyle, özenle ve büyük bir sorumluluk duygusuyla hazırlandı. Burada çocuklarımız öğrenecek, paylaşacak, arkadaşlık kuracak, hayal edecek ve kendilerini güven içinde ifade edecek. Biz istiyoruz ki bu kapıdan giren her çocuk, kendini değerli hissetsin.

'ÇOCUKLARIMIZ DEĞERLERİ HİSSEDEREK YETİŞSİN'

Her aile, evladını güvenle emanet etsin. Her öğretmen, burada geleceğe ışık tuttuğunu bilsin.

Şehidimizin adını taşıyan bu çocuk evinde büyüyen her evladımız; vatan sevgisini, dayanışmayı, iyiliği, cesareti ve Cumhuriyetimizin değerlerini hissederek yetişsin. Şehidimiz Şeyda Yılmaz'ın adı, burada çocuklarımızın hayalleriyle, öğretmenlerimizin emeğiyle, ailelerimizin duasıyla yaşamaya devam etsin.

'EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bu anlamlı merkezin İzmit'imize kazandırılmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, müdürlüklerimize, öğretmenlerimize, teknik ekiplerimize ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Şehit Polis Şeyda Yılmaz Çınar Çocuk Evi'mizin çocuklarımıza, ailelerimize, Tepeköy Mahallemize ve İzmit'imize hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmenlerimize güveniyoruz. Onları çok ciddi bir sınavdan sonra alıyoruz.

'PROJE GÖRSELLERDEN BİLE GÜZEL OLMUŞ'

Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz ise konuşmasında, 'Bu anlamlı organizasyonda sizlerle birlikte olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Yaklaşık 1 buçuk yıl kadar önce sayın Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet beni arayarak böyle bir projenin olacağını söyledi ve İzmit'e davet etti. Projenin görsellerini göstermişti başkan. Bugün ise o görsellerden daha güzel olmuş bir yerle karşılaştım. Başkanımıza ve burada emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

'EŞİMİN KABRİNDEN TÜRK BAYRAĞI GETİRDİM'

Eşim adına birçok açılışa katıldım ancak benim için en önemli olan çocuklara yönelik olan projelerdir. Önemli olan çocukların kalbine dokunmaktır. Çocuklara vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılamak gerekiyor. Bu proje çok önemli bir proje. Eşimin kabrinden Türk Bayrağını getirdim buraya. O bayrağa bakarak çocuklar Şeyda ablalarına istediklerini anlatabilirler. Bu ülkede rahatça yaşayabiliyorsak şehitlerimiz sayesindedir. Başta eşim olmak üzere tüm şehitlerimizin ve ebediyete göçen tüm gazilerimizin ruhları şad olsun' dedi.