Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde şehir merkezinin yanı sıra 17 ilçede kurulan kurbanlık satış alanlarında, çevre sağlığını tehdit edecek unsurlara karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat bir şekilde kurban satış alanlarında gezebilmesi ve bölgede ikamet eden vatandaşların herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması adına tedbiri elden bırakmıyor. Büyükşehir ekipleri, 238 personel ve 80 ilaçlama aracıyla kurban satış noktalarında karasinek ve diğer haşerelere karşı yoğun mesai harcıyor.



BAYRAM BOYUNCA YOĞUN MESAİ

Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren ilaçlama ekipleri, bayram boyunca sahadaki hizmetlerine kesintisiz devam edecek.