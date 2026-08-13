Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabristan ziyaretlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirmesi amacıyla Hamitler, Hasköy ve Erdoğanköy mezarlıklarındaki yolları yeniliyor.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında sürdürdüğü yol yapım ve iyileştirme çalışmalarına mezarlık yollarını da dahil etti. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mezarlıkların iç yolları yenilenerek ulaşım imkanları iyileştiriliyor.

HAMİTLER'DE 5 BİN METRELİK ÇALIŞMA

Hamitler Kent Mezarlığı'nda toplam 5 bin metre uzunluğundaki yollarda çift kat sathi kaplama çalışması sürüyor. Mevcut durumda 5 metre genişliğinde olan yollar, yapılan düzenlemelerle 9 metreye, uygun noktalarda ise 12 metreye kadar genişletiliyor. Böylece mezarlık içindeki araç ve yaya ulaşımının daha düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

HASKÖY TAMAMLANDI, ERDOĞANKÖY'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Program çerçevesinde, Hasköy Kent Mezarlığı'nda 2 bin 300 metre uzunluğundaki sathi kaplama çalışması tamamlandı. Erdoğanköy Mezarlığı'nda ise yol iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Mezarlık yollarında gerçekleştirilen düzenlemelerle kabir ziyaretlerini konforlu ve güvenli şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor.