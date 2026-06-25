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Yolun daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların ardından güzergâhın yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in büyük önem verdiği ve tarihi özelliğe sahip Millet Düzü'nde çalışmalar devam ediyor.

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