Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde hayata geçirilen Millet Düzü çalışması kapsamında trafiğe kapatılan güzergahta sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.
ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in büyük önem verdiği ve tarihi özelliğe sahip Millet Düzü'nde çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar nedeniyle Düz Mahalle Hükümet Caddesi'ni trafiğe kapatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.
Yolun daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların ardından güzergâhın yeniden trafiğe açılması planlanıyor.
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