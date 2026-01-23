Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde yürütülen çalışmalarla kent hafızasında önemli bir yere sahip Millet Düzü yeniden doğuyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Altınordu ilçesinde, yakın zamanda Çarşamba Pazarı olarak bilinen ancak Atatürk'ün talimatıyla zamanın imkanlarıyla deniz kenarından taşınan kumlarla doldurularak bataklıktan kurtarılan ve futbol oynanan, bayramların ve şenliklerin yapıldığı çok amaçlı bir alan haline getirilen ve halk arasında 'Millet Düzü' olarak bilinen alan, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla canlanıyor. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yürütülen proje ile şehir, ticaret, ulaşım ve sosyal yaşamı buluşturan yeni bir çekim merkezine kavuşuyor.

BATAKLIKTAN MİLLET DÜZÜNE UZANAN HİKAYE

Millet Düzü'nün oluşum süreci, Cumhuriyet tarihinin önemli tanıklıklarından birini barındırıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bölgenin bataklık halinde olduğunu görmesi üzerine alanın kurutulması yönünde talimat verildi. Dönemin sınırlı imkânları zorlanarak kurulan raylı sistemle deniz kenarından taşınan kumlar sayesinde bataklık alan dolduruldu ve kente kazandırıldı. Hamam Düzü'nün yanında yer alan bu alan, yapılan çalışmaların ardından 'Millet Düzü' adını aldı.

Kurutulan alan, uzun yıllar boyunca futbol sahası olarak kullanıldı; bayramlara, şenliklere ve toplumsal etkinliklere ev sahipliği yaptı. Daha sonraki süreçte ise pazar yeri olarak düzenlenen Millet Düzü, özellikle köylü pazarı kimliğiyle hem üreticiye hem de Ordu halkına hizmet ederek kentin sosyal ve ekonomik yaşamında önemli bir rol üstlendi.

ALTYAPIDA KRİTİK EŞİK AŞILDI

Geçmişte Ordu'nun hafızasında unutulmaz izler bırakan Millet Düzü, şimdi Başkan Güler'in öncülüğünde yeniden hayat buluyor.

Büyükşehir Belediyesinin başlattığı çalışmalarla şehrin geçmişinde önemli bir yere sahip olan Millet Düzü, yürütülen çalışmalarla birlikte sağlam temeller üzerinde modern bir yaşam alanı olarak yeniden canlandırılıyor. Projede altyapı çalışmalarının en kritik aşamalarından biri olan fore kazık imalatlarının yüzde 70'i tamamlandı.

Proje kapsamında planlanan 495 fore kazığın 320'si tamamlanırken, ekipler eş zamanlı olarak kazı çalışmalarını da sürdürüyor. Altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına geçilecek.

TARİHİ DOKUYA UYUMLU MODERN TASARIM

Ticaret merkezi ve yer altı otoparkı olarak tasarlanan proje, çevredeki tarihi yapılarla uyumlu modern bir mimari anlayışla planlandı. Çalışmada hem estetik hem de işlevsellik ön planda tutuldu.

241 ARAÇLIK KAPALI OTOPARK, MEYDAN VE TİCARET ALANLARI

Toplam 5 bin 700 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek projede; 1 restoran binası, 43 dükkân, 14 ofis yer alacak.

Yer altında 2 katlı, 241 araç kapasiteli kapalı otopark bulunurken, projenin üst kısmı ise meydan olarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Millet Düzü Projesi tamamlandığında, Ordu şehir merkezine hem ekonomik hem sosyal açıdan değer katacak, yaşayan bir kent meydanı kazandırılmış olacak.