Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Çaybaşı ilçesinde bulunan 1,6 kilometrelik Tekke-İçeribükü-Gürcek Mahallesi grup yolunda beton yol çalışmaları sürüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, uzun yıllardır ulaşımda sorun yaşanan güzergâh modern ve konforlu bir yapıya kavuşturuluyor.

Cemallı, Namazlı ve Kargalı Mahallelerine de ulaşım sağlayan grup yolunda ekipler, 1,6 kilometrelik güzergâhın 700 metrelik bölümünü tamamladı. Kalan kısımda ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

MUHTAR DEMİRCİ'DEN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Tekke Mahallesi Muhtarı Harun Demirci, uzun süredir bekledikleri hizmetin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Demirci, 'Birçok mahallemizin ortak kullandığı grup yolunda beton yol çalışmaları başladı. Mahallelerimizin önemli bir ihtiyacı karşılanıyor. Taleplerimize kısa sürede dönüş yapan ve bu hizmeti mahallemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz. Yapılan çalışmanın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

VATANDAŞLARDAN ÇALIŞMALARA TAM NOT

Mahalle sakinleri de yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Yapılan hizmet ortada. Yolumuz daha güvenli ve konforlu hale geliyor. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.