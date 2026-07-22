Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Değirmendere Aquapark, yaz sezonunda çocukların gözde eğlence noktalarından biri oluyor. Sıcak havalarda serinlemek isteyen çocuklar, aquaparkta yer alan su oyunları ve kaydıraklarda doyasıya eğlenerek yazın tadını çıkarıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin her yerinden turist çeken mavi bayraklı plajlarının yanı sıra yaz sıcaklarında havuz ve eğlenceyi bir arada arayan vatandaşları da unutmadı.

Çocuklarının güvenli, donanımlı ve neşeli bir tatil geçirmesini isteyen ailelerin ilk tercihi, Büyükşehir'in Değirmendere'deki modern aquapark tesisi oldu. Her ayrıntının titizlikle düşünüldüğü merkezde çocuklar suyun ve eğlencenin tadını doyasıya çıkarırken, ebeveynler de çocuklarını güvenle emanet etmenin huzurunu ve keyfini yaşıyor.

ÇOCUKLAR GÜVENDE AİLELER HUZURLU

Modern yapısı ve güvenli kullanım alanlarıyla hizmet veren Değirmendere Aquapark, yaz aylarının en çok tercih edilen eğlence noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Gün boyunca havuzlarda serinleyen ve kaydıraklarda eğlencenin tadını çıkaran çocuklar, yaz tatilini keyifli etkinliklerle değerlendiriyor. Aileler de güvenli ortam sayesinde çocuklarını gönül rahatlığıyla izleyebiliyor.

GÜNDE ÜÇ SEANS HİZMET VERİYOR

Hem serinleme hem de eğlence imkânı sunan Değirmendere Aquapark, yaz boyunca her gün 10.00-12.00, 13.00-15.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında olmak üzere üç ayrı seansta hizmet veriyor. İkişer saatlik seanslarda çocuklar güvenli bir ortamda eğlenirken, tesis genelinde görev yapan sertifikalı cankurtaran ve kaydırak görevlileri güvenliği en üst seviyede sağlıyor.

HİJYEN VE GÜVENLİK ÖN PLANDA TUTULUYOR

Aquapark'ta ziyaretçilerin sağlığı ve konforu ön planda tutuluyor. Soyunma odaları ve duş alanları düzenli olarak temizlenirken, her seansın ardından havuz çevresi ve ortak kullanım alanlarında kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Böylece çocuklar hijyenik ve güvenli bir ortamda gönüllerince eğleniyor.

YAŞ VE BOY KRİTERLERİ UYGULANIYOR

Değirmendere Aquapark'ta güvenli kullanım amacıyla yaş ve boy kriterleri uygulanıyor. Havuz derinliği 1,20 metre olan tesiste aquapark kaydırakları, 4-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin kullanımına sunuluyor. Boyu 1,20 metrenin altında olan çocukların kaydırakları kullanmasına izin verilmiyor. Daha küçük yaş grupları için hazırlanan Sprey Action Su Parkı ise 4-8 yaş arasındaki çocuklara güvenli ve eğlenceli bir oyun alanı sunuyor.

ANTİK KAFE'DE DİNLENME İMKANI

Değirmendere Aquapark içerisinde hizmet veren Antik Kafe, ziyaretçilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılarken ailelere de dinlenme imkânı sunuyor. Ebeveynler çocuklarını izleyerek onların mutluluğuna ortak olurken, çocuklar da su oyunları ve kaydıraklarla yazın keyfini eğlenceyle yaşıyor.