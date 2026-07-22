Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde vatandaşların özel mülkiyetlerinden geçen içme suyu hatlarını kamusal alana taşıyarak yeniliyor. Çalışma kapsamında 1.250 metre uzunluğundaki hat yol kenarına alınacak.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın il genelinde vatandaşlara kesintisiz içme suyu hizmeti sunulması için altyapı çalışmalarını kapsamlı şekilde yapılması talimatları doğrultusunda, yatırımlarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü çalışmalarına Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde devam ediyor. Bu kapsamda vatandaş arazilerinden geçen 1.250 metrelik eski içme suyu hattı yol kenarına alınarak yenileniyor.

HATLAR YENİLENİYOR, MÜDAHALE KOLAYLAŞIYOR

MUSKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu altyapısında yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde uzun yıllardır vatandaşlara ait özel mülkiyetlerden geçen içme suyu hatları yenilenerek kamusal alana taşınıyor.

Özel parseller içerisinde kalan hatlar, arıza durumlarında müdahaleyi güçleştirirken bakım ve onarım çalışmalarının uzamasına neden oluyor, zaman zaman vatandaşlara ait tarım arazilerinde de zarara neden oluyordu.

Yürütülen çalışma kapsamında kullanım ömrünü tamamlayan 1.250 metrelik içme suyu hattı yenilenerek kamusal alana alınıyor. Böylece iş gücü kayıpları azaltılırken su kayıp-kaçaklarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte hem daha sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı oluşturulacak hem de bakım ve onarım çalışmaları daha etkin şekilde yürütülebilecek.