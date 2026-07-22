Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu iletim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Bu kapsamda Dilovası ilçesi Demirciler Mahallesi'nde toplam 3 bin 243 metre içme suyu hattı imalatı tamamlandı.

Aynı iş kapsamında Gebze ve Kartepe ilçelerinde toplam 2 bin 810 metre içme suyu hattı ile 745 metre kanalizasyon hattı hizmete alınırken mevcut 4 bin 200 metrelik ana isale hattında katodik koruma uygulaması gerçekleştirildi.



DİLOVASI'NDA ANA İÇME SUYU HATTI HİZMETE ALINDI

İSU Genel Müdürlüğü tarafından Dilovası ilçesi Demirciler Mahallesi'nde farklı çaplarda toplam 3 bin 243 metre içme suyu hattı imalatı tamamlanarak hizmete alındı.

Gerçekleştirilen yatırımla bölgenin ana içme suyu iletim altyapısı güçlendirilirken, su arzının daha güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesine katkı sağlandı.



KARTEPE VE GEBZE'DE ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Aynı iş kapsamında Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi'nde 350 metre içme suyu ile 745 metre kanalizasyon hattı imalatı tamamlandı. Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi'nde ise 700 ila 1.200 milimetre çaplarında borular kullanılarak toplam 2 bin 460 metre ana içme suyu iletim hattı hizmete alındı.

Ayrıca mevcut 4 bin 200 metrelik çelik ana isale hattında gerçekleştirilen katodik koruma uygulamasıyla hattın işletme güvenliği artırılarak kullanım ömrü uzatıldı.



GÜÇLÜ ALTYAPI, GÜVENLİ SU İLETİMİ

İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde hayata geçirdiği altyapı yatırımlarıyla içme suyu iletim altyapısını daha güvenli ve dayanıklı hale getirirken vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmayı sürdürüyor.