Bursa Yıldırım Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık sağlayacak.

BURSA(İGFA) - Eğitime yönelik çalışmalarıyla öncü olan Yıldırım Belediyesi, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak gençleri de yalnız bırakmıyor.

Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda üniversite adayları için ücretsiz Tercih Danışmanlığı hizmeti verecek. 3 farklı noktada kurulacak YKS Tercih Danışmanlık Merkezi, saat 13.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek.

Uzman rehber öğretmenlerle buluşacak olan öğrenciler, sonuçlara göre en doğru tercihi yapma imkanı bulacak. Üniversite adayları; 28 ve 30 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanabilecek.

Tercih Danışmanlığı Merkezi; 29 ve 31 Temmuz'da Mimar Sinan Kütüphanesi'nde, 3 ve 5 Ağustos'ta ise Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi'nde açık olacak.

GENÇLERİN YANINDAYIZ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, eğitim yolculuklarının her aşamasında gençlere destek olduklarını söyledi. Başkan Yılmaz, 'Gençler ve çocuklara yapılan her yatırım geleceğe dikilmiş bir fidandır. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz programlarla gençlerimizin akademik gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Üniversite tercih dönemi, gençlerimizin geleceğini şekillendiren en önemli süreçlerden biri. YKS'nin ardından da öğrencilerimizi yalnız bırakmayıp üniversite tercih sürecinde, en doğru kararı verebilmeleri için gençlerimize danışmanlık hizmeti sunuyoruz. İnşallah gençlerimiz, kendilerine en faydalı olacak ve mutlu hissedecekleri üniversitelere gidebilir' ifadelerini kullandı.