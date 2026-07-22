Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde tüm ulaşım hatlarının yenilenmesi, şehrin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için başlatılan yoğun mesaide Ferizli hattına geçti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli'nin yıllardır yenilenmesi için beklediği 9,5 kilometrelik Seyifler-Gölkent Grup Yolu'nu baştan sona tablo gibi işlemeye başladı. Bölge ulaşımı için çok kritik bir öneme sahip olan grup yolu 17 bin ton sıcak asfaltla buluşuyor. Çalışma bittiğinde binlerce kişi, yıllardır beklediği konforlu ve güvenli seyahat imkânına kavuşacak.

SON HAMLE KRİTİK BÖLGEYE

Ulaşım yatırımlarının sonuncu hamlesi, vatandaşların uzun yıllardır beklediği Ferizli Gölkent ve Seyifler Yolu'nda yapıldı.

Ferizli ilçe merkezi ile kuzey mahalleleri arasında ulaşımın omurgasını oluşturan Seyifler-Gölkent Grup Yolu'nda etaplar halinde yürütülen yenileme çalışmalarında asfalt serimine geçildi.

İLK ETAPTA 3 BİN 200 METRE

Yol Yapım Bakım, Onarım ve Yenileme Dairesi (YOLBAK) ekipleri, PMT seriminden sonra Gölkent Mezarlığı ve Ağacık Sapağı arasındaki 3 bin 200 metrelik ilk etapta işleme başladı.

Kazı dolgu çalışmaları ile sorunsuz bir altyapının oluşturulduğu yol, asfalt serimiyle baştan sona tablo gibi işleniyor.

GÖLKENT YOLU SİL BAŞTAN

Toplam 9 bin 500 metre uzunluğundaki grup yolu yenilendiğinde lojistik ve tarımsal faaliyetler için kritik öneme sahip hat, 17 bin ton sıcak asfaltla yepyeni bir güzergaha kavuşacak. Hizmet bekleyen binlerce kişi ise güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkânı bulacak.