İnegöl Belediyesi ile İnegöl Terziler Odası iş birliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenecek Hanımeli Alışveriş Şenliği, 25 Temmuz Cumartesi günü kapılarını ziyaretçilere açıyor. Çeşitli etkinliklerin de yer alacağı organizasyon 02 Ağustos Pazar gününe kadar 9 gün boyunca Hikmet Şahin Kültür Parkı Kameriyeler Bölgesinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin ilçe esnafına destek olmak ve vatandaşları uygun fiyatlı alışveriş imkanlarıyla buluşturmak amacıyla Terziler Odası iş birliğinde düzenlediği Hanımeli Alışveriş Şenliği bu yıl 5'inci kez gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda 3 gün süren alışveriş şenliği, bu yıl 9 gün olarak planlandı.

Hikmet Şahin Kültür Parkı Kameriyeler Bölgesinde 25 Temmuz Cumartesi günü başlayacak şenlik, 02 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek. Festival süresince vatandaşlar hem alışveriş yapma fırsatı bulacak hem de düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinliklerle keyifli vakit geçirecek.

219 STANTTA BİNLERCE ÜRÜN VATANDAŞLARLA BULUŞACAK

Festival alanında toplam 219 stant yer alacak. Bunların 46'sını gıda stantları oluştururken, diğer stantlarda giyim, ayakkabı, züccaciye, tuhafiye, ev tekstili, hediyelik eşya, takı ve girişimci kadınların el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Geniş ürün yelpazesiyle her yaştan vatandaşın ilgi göstereceği şenlikte, uygun fiyatlı alışveriş imkanının yanı sıra yerel üreticiler ve esnaf da ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı yakalayacak.

ALIŞVERİŞİN YANINDA DOLU DOLU ETKİNLİKLER

Hanımeli Alışveriş Şenliği, alışverişin yanı sıra belirli günlerde farklı etkinliklerle ziyaretçilere eğlenceli anlar da yaşatacak. Festival kapsamında 27 Temmuz Pazartesi günü çocuklara yönelik pamuk şeker ikramı ile Mickey Mouse etkinliği düzenlenecek. 28 Temmuz Salı günü Cem Taşkıner Türk Sanat Müziği konseri, 29 Temmuz Çarşamba günü Tevfik Bölükbaş konseri ve 30 Temmuz Perşembe günü Oktay Esen konseri vatandaşlarla buluşacak. 31 Temmuz Cuma akşamı gerçekleştirilecek jonglör gösterisi renkli görüntülere sahne olurken, festivalin son gününde ise çocuklara yönelik robot gösterileri düzenlenecek.

BAŞKAN TABAN'DAN ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİNE DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Hanımeli Alışveriş Şenliği'nin hem ilçe ekonomisine hem de esnaflara ve özellikle kadın girişimcilere önemli katkılar sunduğunu belirterek tüm vatandaşları festivale davet etti. Taban açıklamasında, 'İnegöl Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında olmaya, onların ticaretini geliştirecek ve ekonomilerine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda farklı dönemlerde çarşı alışveriş şenlikleri, kadınlara yönelik alışveriş şenlikleri gibi organizasyonlar yapıyoruz. Hanımeli Alışveriş Şenliğimiz de bu anlayışın örneklerinden biri. Bu organizasyonla hem esnafımızın satışlarına katkı sunmayı hem de vatandaşlarımızı kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda ailelerimizin keyifli vakit geçirebileceği sosyal bir ortam oluşturuyoruz. Önceki yıllarda yoğun ilgi gören şenliğimizi bu yıl 9 güne çıkararak daha fazla vatandaşımızın ve esnafımızın bu organizasyondan faydalanmasını amaçladık. Tüm hemşerilerimizi Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda düzenleyeceğimiz 5. Hanımeli Alışveriş Şenliğimize davet ediyorum' ifadelerini kullandı.