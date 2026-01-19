Türkiye'nin kırsal yol ağı en geniş ili Ordu'da Büyükşehir Belediyesi, etkisini artıran kar yağışına karşı adeta seferberlik ilan etti.

ORDU (İGFA) - 417 araç ve iş makinesi ile 600 personelden oluşan karla mücadele ekipleri, yüksek rakımlı ilçeler başta olmak üzere il genelinde kapalı mahalle ve grup yolu bırakmamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl genelinde ortalama kar kalınlığı 70 cm'yi bulurken Akkuş'ta 1,5 metreye ulaştı.

Küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için tüm imkanlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi, bir günde 358 mahalle yoluna müdahale etti.

Ekipler, 33 hastanın ulaşımını sağlarken vefat eden 26 vatandaşa cenaze hizmeti verdi.

EKİPLER KİMSEYİ YARI YOLDA BIRAKMIYOR

Yolları ulaşıma açan ekipler zorda kalan araç sahipleri ve vatandaşların da imdadına yetişiyor.

Ekipler, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Samsun'dan, Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Kayak Merkezine gelmek üzere yola çıkan ancak zinciri koptuğu için yoluna devam edemeyen Levent Büyükişler'in de imdadına koştu.

Mahsur kalan vatandaş yolunu açarak kendisini konaklayacağı otele kadar ulaştıran ekiplere ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.