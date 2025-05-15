Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gölköy ilçesi Kuşluvan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan aynı zamanda Gölköy merkezden Mesudiye yoluna çıkış sağlayan güzergâhta heyelan riskine karşı taş duvar çalışması gerçekleştirdi.ORDU (İGFA) - Sıcak asfalt olan yolun alt zemininde meydana gelen kaymalar nedeniyle oluşan heyelan tehlikesi hem trafik güvenliğini tehdit ediyor hem de ulaşımı olumsuz etkiliyordu. Bu kapsamda, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bölgede taş duvar çalışması gerçekleştirildi.

Yapılan taş duvar sayesinde hem yol altyapısı güçlendirilmiş hem de toprak kaymalarının önüne geçilerek yol güvenliği sağlanmış oldu. Vatandaşların güvenli ulaşımını öncelikli kılan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gölköy ilçesinde gerçekleştirdiği bu çalışma ile yolu koruma altına alırken, heyelan riskine karşı kalıcı bir önlem almış oldu.