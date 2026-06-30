Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmak istenen yaklaşık 473 bin lira değerindeki 6 Pomeranian cinsi köpek yavrusuna el koydu.

EDİRNE (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda canlı hayvan kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonda 6 Pomeranian cinsi köpek yavrusu ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir araç, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulunarak X-ray taramasına yönlendirildi.

Tarama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından araçta detaylı arama gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 472 bin 680 lira olan 6 Pomeranian cinsi köpek yavrusunun Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

Operasyonda yavru köpeklere el konulurken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı. Soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yalnızca ekonomik ve ticari güvenliği korumakla kalmadığı, aynı zamanda canlı hayvanların yasa dışı ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını da kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.